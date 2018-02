Sertão, noivas e sereias: o pré-Carnaval de São Paulo em 360°

Para assistir ao vídeo em 360º em celulares com sistema operacional iOS, é necessário ter instalado o aplicativo do YouTube. Feita a instalação, clique aqui.

Captação de imagens com Samsung Gear 360º

Em sua origem tímido e com poucos blocos, o Carnaval de rua de São Paulo vem ganhando mais importância a cada ano. Em 2015, quando a festa conquistou os foliões, a cidade recebeu 270 blocos carnavalescos que levaram 1,5 milhão de pessoas às ruas. De lá para cá, esses números só fizeram crescer: em 2018, a expectativa é de que 490 desfiles aconteçam nos fins de semana de fevereiro, arrastando 4 milhões de foliões. Só no primeiro fim de semana do mês, 187 blocos passaram pela capital paulista, levando à festa 3,95 milhões de pessoas e antecipando o clima que deve dominar as próximas semanas, com muita purpurina, multidões fervorosas entoando canções como fossem hinos e a esperança de que o Carnaval seja eterno.

VEJA acompanhou e registrou o trajeto de quatro deles em imagens 360°, que oferecem uma experiência imersiva, e o resultado pode ser visto acima.

Saiba mais sobre cada bloco acompanhado por VEJA e confira outras fotos dos desfiles:

Casa Comigo

1. Foliãs se divertem no bloco Casa Comigo, no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 1 /10 Foliãs se divertem no bloco Casa Comigo, um dos maiores do pré-Carnaval de São Paulo, somando aproximadamente 500 mil pessoas (João Castellano/VEJA.com)

2. Folião segura estandarte do Bloco Casa Comigo, no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 2 /10 Folião segura estandarte do Bloco Casa Comigo, no pré-carnaval de São Paulo (João Castellano/VEJA.com)

3. Bloco Casa Comigo - SP zoom_out_map 3 /10 Bloco Casa Comigo agita foliões durante o pré-Carnaval em São Paulo (SP) - 03/02/2018 (Nacho Doce/Reuters) Bloco Casa Comigo agita foliões durante o pré-Carnaval em São Paulo (SP) - 03/02/2018

4. Bloco Casa Comigo - Ellen Jabour - SP zoom_out_map 4 /10 Ellen Jabour, musa do Bloco Casa Comigo, durante desfile na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste da capital paulista (Gero Rodrigues/O Fotografico/Estadão Conteúdo) Ellen Jabour, musa do Bloco Casa Comigo, durante desfile na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste da capital paulista - 03/02/2018

5. Bloco Casa Comigo - SP zoom_out_map 5 /10 Bloco Casa Comigo agita foliões durante o pré-Carnaval em São Paulo (SP) - 03/02/2018 (Nacho Doce/Reuters) Bloco Casa Comigo agita foliões durante o pré-Carnaval em São Paulo (SP) - 03/02/2018

6. Foliões curtem o pré-carnaval de São Paulo no bloco Casa Comigo, na região do Largo da Batata zoom_out_map 6 /10 Com a tradição de se vestir para casar, o público do bloco Casa Comigo aproveita para procurar seus pares (João Castellano/VEJA.com)

7. Foliões curtem o pré-carnaval de São Paulo no bloco Casa Comigo, na região do Largo da Batata zoom_out_map 7 /10 Foliões curtem o pré-Carnaval de São Paulo no bloco Casa Comigo, na região do Largo da Batata (João Castellano/VEJA.com)

8. Bateria do bloco Casa Comigo no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 8 /10 Músicos entoam o hino do bloco Casa Comigo, que fala sobre um amor de carnaval, desesperado, e que na pior das hipóteses se encerra na quarta-feira de cinzas (João Castellano/VEJA.com)

9. Foliãs se divertem no bloco Casa Comigo, no pré-carnaval de São Pauloionadas-20180203-0033 zoom_out_map 9 /10 Foliãs seguram o estandarte do Bloco Casa Comigo durante o desfile que foi do Instituto Tomie Ohtake ao Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo (João Castellano/VEJA.com)

10. Foliãs se divertem no bloco Casa Comigo, no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 10/10 Na comissão de frente do bloco, vestidas de noiva, mulheres dançam animando o público ao redor do trio elétrico (João Castellano/VEJA.com)

Conhecido por ser uma grande atração do pré-Carnaval, o bloco tomou as ruas do bairro de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, no sábado 3, com mulheres usando véus brancos e vestidos longos, como noivas, enquanto os homens, mais discretos, escolheram gravatas-borboleta. Da concentração, no Instituto Tomie Ohtake, até o encerramento, no Largo da Batata, não faltou criatividade, porém, e outras fantasias puderam ser observadas, como as de sereia, Mulher-Maravilha e unicórnio, com o uso das populares tiaras com chifre.

Arrianu Suassunga

1. Bateria do bloco Arrianu Suassunga agita o pré-carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros zoom_out_map 1 /5 Percussionistas do bloco Arrianu Suassunga agitam o pré-Carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros, com músicas tocadas em alfaias (João Castellano/VEJA.com)

2. Foliões curtem o bloco Arrianu Suassunga durante o pré-carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros zoom_out_map 2 /5 Integrante do bloco puxa o carro de som durante desfile. Os participantes deste ano se vestem como cangaceiros, usando chapéus, roupas de couro e adereços que remetem ao período do cangaço brasileiro (João Castellano/VEJA.com)

3. Estandarte do bloco Arrianu Suassunga durante o pré-carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros zoom_out_map 3 /5 Estandarte do bloco Arrianu Suassunga durante a concentração final do desfile (João Castellano/VEJA.com)

4. Foliã atira confetes no bloco Arrianu Suassunga no pré-carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros zoom_out_map 4 /5 Foliã atira confetes durante o bloco Arrianu Suassunga (João Castellano/VEJA.com)

5. Foliãs fazem coreografia durante o bloco Arrianu Suassunga no pré-carnaval de São Paulo, na região de Pinheiros zoom_out_map 5/5 Foliãs e dançarinas do bloco esperam a concentração final do desfile para executar a derradeira dança, onde vão e vêm de um lado para o outro da rua, ao ritmo dos tambores (João Castellano/VEJA.com)

Também no sábado e próximo à região onde aconteceu o Casa Comigo, o desfile do bloco que faz uma divertida referência ao escritor Ariano Suassuna teve como mote neste ano “Lancelote e Lampião – o Couro e o Ferro no Terreiro do Amor”. Bailarinos e uma orquestra de alfaias construíram o clima de sertão nordestino, assim como foliões trajados como cangaceiros. O percurso foi curto, entre dois bares da Rua Padre Carvalho, em Pinheiros.

Sereianos

1. Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central zoom_out_map 1 /6 Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-Carnaval de São Paulo, no centro, ao som de músicas praianas (João Castellano/VEJA.com)

2. Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central zoom_out_map 2 /6 Uma multidão com centenas de milhares de pessoas acompanha o trio elétrico do início ao fim (João Castellano/VEJA.com)

3. Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central zoom_out_map 3 /6 Foliões curtem o bloco Sereianos antes da dispersão perto do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo (João Castellano/VEJA.com) Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central

4. Foliões curtem o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central zoom_out_map 4 /6 Luzes coloridas iluminam o Edifício Alexandre Mackenzie, também conhecido como Shopping Light, no centro de São Paulo, enquanto centenas de milhares de pessoas acompanham o desfile do trio elétrico do Sereianos (João Castellano/VEJA.com)

5. Folião curte o bloco Sereianos durante o pré-carnaval de São Paulo, na região central zoom_out_map 5 /6 Folião dança no trio elétrico do Sereianos, que tem a tradição de fantasias marinhas, sereias e tritões (João Castellano/VEJA.com)

6. Os fundadores do bloco LGBT Sereianos curtem o pré-carnaval na região central de São Paulo zoom_out_map 6/6 Com a fantasia já deteriorada pela folia, os fundadores do bloco LGBT Sereianos dançam durante a chegada ao Largo do Paissandu, onde o bloco tem sua dispersão (João Castellano/VEJA.com)

Outro megabloco que desfilou no sábado foi o Sereianos, que teve concentração na Praça da República e trajeto até o Largo do Paissandu, no centro da cidade. Com público majoritariamente LGBT, os participantes em cima do trio elétrico capricharam nas fantasias exuberantes e brilhosas que chamavam atenção conforme o movimento do corpo e dançavam vestidos como sereias e tritões.

Gambiarra

1. Paulistanos lotam as ruas da região de Pinheiros no bloco Gambiarra, no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 1 /6 Paulistanos lotam as ruas da região de Pinheiros com o bloco Gambiarra, no pré-Carnaval de São Paulo (João Castellano/VEJA.com)

2. Foliões celebram o pré-carnaval de São Paulo no bloco Gambiarra, na região de Pinheiros zoom_out_map 2 /6 Mesmo sob o sol forte, milhares de pessoas comparecem à avenida Brigadeiro Faria Lima para ver o cantor Tiago Abravanel e curtir o Gambiarra (João Castellano/VEJA)

3. Bloco Gambiarra - SP - Tiago Abravanel zoom_out_map 3 /6 O cantor Tiago Abravanel tira fotos com foliões no bloco Gambiarra, na zona oeste de São Paulo (Leo Franco/AgNews) O cantor Tiago Abravanel tira fotos com foliões no bloco Gambiarra, em São Paulo (SP) - 04/02/2018

4. Foliões celebram o pré-carnaval de São Paulo no bloco Gambiarra, na região de Pinheiros zoom_out_map 4 /6 Foliões curtem o bloco Gambiarra, que, além do cantor Tiago Abravel, contou com a participação especial de Gloria Groove, Silvetty Montilla, Ludmillah Anjos e Regina Schazzitt (João Castellano/VEJA.com)

5. Foliões celebram o pré-carnaval de São Paulo no bloco Gambiarra, na região de Pinheiros zoom_out_map 5 /6 Fantasias de todos os tipos, cores e formatos são encontrados neste bloco, assim como adolescentes se misturam a cinquentões para curtir o pré-Carnaval paulistano (João Castellano/VEJA.com)

6. Paulistanos lotam as ruas da região de Pinheiros no bloco Gambiarra, no pré-carnaval de São Paulo zoom_out_map 6/6 Embalados pelas músicas clássicas de Carnaval dos anos 1990 e por canções LGBT da atualidade, milhares de foliões lotam as ruas da região de Pinheiros no bloco Gambiarra (João Castellano/VEJA.com)

No domingo 4, foi a vez do bloco Gambiarra tomar a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Tendo como principal atração o animado cantor Tiago Abravanel, que contou com a participação especial das cantoras Gloria Groove, Silvetty Montilla, Ludmillah Anjos e Regina Schazzitt, o desfile foi até proximidades do Largo da Batata, onde emendou com outros blocos que corriam na região.