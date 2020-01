Série literária sobre o Apocalipse é relançada no Brasil

O lançamento original foi pensado para tirar partido da apreensão mundial com “bug do milênio”, a perspectiva de um caos nos sistemas eletrônicos que levaria o planeta ao caos. “O mercado editorial lucrou muito com as expectativas para o ano 2000”, disse o professor de história da Universidade de Wisconsin, Paul Boyer, na época. De fato, livros sobre o Apocalipse inundaram o mercado e a série escrita por Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, com base em uma interpretação controversa da Bíblia, tornou-se um dos títulos mais bem sucedidos do lote. Vinte anos depois, a editora Bruna Gomes, responsável pela nova adaptação, garante que o apelo é o mesmo. “Nossos clientes cobravam a série, que está ausente do mercado há anos. A reedição chega como um título cativo e status de best-seller traduzido para 34 países”, diz. Os três primeiros livros da saga chegam às livrarias em fevereiro.

De olho em uma nova geração de leitores, a nova edição promete termos mais atualizados: saem os faxes e e-mails e entram apenas “mensagens” – “Pode ser de texto, de WhatsApp, do que o leitor quiser”, diz Bruna. Outra diferença em relação à publicação de “Deixados Para Trás” nos anos 2000 e agora é a invasão do universo gospel por elementos da cultura pop, avessos ao “reagendamento” esporádico do fim do mundo. “O cristão sempre leu ficção, mas não lia ficção cristã porque geralmente é caricata e mal feita”, diz o editor chefe da Harper Collins, Samuel Coto.

Nesta seara, um sucesso nacional é o da saga “As Crônicas de Olam” (Editora Fiel), do paulista Leandro Lima – uma ficção à la “O Senhor dos Aneis”, com direito a dragões, cavalos alados e espíritos mágicos e nenhuma menção à Bíblia ou alegorias claras do cristianismo, que já vendeu mais de 50 000 cópias. “Muitos autores tentam usar a ficção como instrumento de evangelização e o resultado não funciona. O mais importante mesmo é que a história seja boa”, ressalta o autor.