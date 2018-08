Sérgio Reis vai receber alta amanhã

O cantor Sérgio Reis deve receber alta do hospital Sírio Libanês neste domingo. A informação foi dada por seu assessor de imprensa. O cantor de 78 anos havia sido internado na quinta-feira passada com o índice de diabetes descontrolado. No último dia 20, o intérprete de Menino da Porteira havia tido alta do mesmo hospital, onde foi parar com problemas cardíacos. Segundo o boletim médico de hoje, a glicemia foi totalmente controlada e ele está fora de perigo.

Reis ficou internado de 31 de julho a 20 de agosto com um quadro de fibrilação arterial. De acordo do o boletim médico do dia 7 de agosto, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca chamada ablação da arritmia. Em 2015, também havia sido internado no Sírio Libanês para a colocação de um marcapasso.