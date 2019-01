Sergio Marone usa meme de Bonner para anunciar novela da Record

Nesta terça-feira, a Record estreia sua nova novela, Apocalipse, que tem como protagonistas Juliana Knust, Igor Rickli e Sergio Marone. Para divulgar a trama, Marone usou uma imagem de William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do Jornal Nacional.

“Aquele meme que a gente respeita”, tuitou Marone junto à imagem na qual os âncoras do telejornal da Globo seguram um papel em que está escrito: “Dia 21, 20h30, estreia Apocalipse na Record TV”.

A imagem com os dizeres originais — #SomosTodosMaju — havia sido publicada em 2015, no Twitter do Jornal Nacional. Na época, o JN fez a campanha em apoio à jornalista Maju Coutinho, após ela ter sofrido ataques racistas na internet.