Sérgio Mallandro ganha autorização do MinC para captar R$ 875 mil

O Ministério da Cultura autorizou a captação de quase 875.000 reais para a realização da turnê de um espetáculo do humorista Sérgio Mallandro, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). A Peça do Mallandro deverá passar por seis capitais brasileiras: Goiânia, Brasília, Natal, Teresina, São Paulo e Rio de Janeiro.

A produção tem o prazo de até 31 de dezembro deste ano para encontrar investidores que queiram contribuir para a realização da peça, através de incentivos fiscais. A aprovação do projeto foi publicada no último dia 18 de dezembro no Diário Oficial da União. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, o espetáculo de stand-up também contará com recursos de comunicação para o público de surdos e deficientes auditivos.