Seis pistas do que esperar do épico ‘Vingadores: Guerra Infinita’

Épico é um termo modesto para falar de Vingadores: Guerra Infinita. O filme que estreia dia 26 de abril e sua sequência, prevista para 2019, serão os responsáveis por encerrar o arco narrativo da Marvel iniciado há uma década, com Homem de Ferro (2008), que conta desde então com quase vinte filmes de heróis variados e mais de 14 bilhões de dólares em bilheteria em todo o mundo. Não é de se espantar que, dizem os rumores, Guerra Infinita e sua continuação somem um orçamento de 1 bilhão de dólares, valor nunca antes gasto no cinema.

Boa parte de tantos dólares deve ir para o bolso dos atores. Cerca de 70 personagens vão se unir para contar a história do embate contra Thanos (Josh Brolin), o vilão que vai desestabilizar a Terra e outros planetas.

Apesar dos muitos segredos em torno do roteiro, os diretores e atores já deram algumas dicas sobre o que esperar do filme, enquanto os quadrinhos e os fãs na internet sugerem desfechos que podem se concretizar nas telas. Confira:

Thanos, o protagonista

Thanos (Josh Brolin) em 'Vingadores: Guerra Infinita'

“Thanos aparece em muitas cenas. Eu diria que o filme é sobre ele”, diz Joe Russo ao site Fandango, que dirige a superprodução ao lado do irmão Anthony. O cineasta afirma que a ideia é contar a história pelo ponto de vista do vilão. “É uma estratégia única e arriscada para um filme comercial que vai deixar o espectador surpreso.” Fica a dúvida de como será feita essa narrativa, já que o vilão clássico, de aparência amedrontadora e traços de psicopatia, passa longe de outros antagonistas com uma história que explica suas escolhas ruins, caso de Erik Killmonger, de Pantera Negra, vivido por Michael B. Jordan, ou o Abutre de Michael Keaton, em Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Assim como nos quadrinhos, Thanos tem sede de poder e pretende conquistá-lo reunindo as poderosas Joias do Infinito.

Thor, Gamora e Nebula

Thor (Chris Hemsworth) em 'Vingadores: Guerra Infinita'

Desde o primeiro filme dos Vingadores, em 2012, existe a questão sobre como balancear o espaço na tela de tantos personagens e a importância de cada um na história. Na época, Joss Whedon fez um bom trabalho. A batata quente cai agora nas mãos dos irmãos Russo. Os cineastas, que deram um gostinho do jogo de cintura na hora de dirigir muitos heróis em Capitão América: Guerra Civil (2016), afirmam que Thor (Chris Hemsworth) e as irmãs Gamora (Zoe Saldana) e Nebula (Karen Gillan) vão ganhar destaque entre os superpoderosos. “Ele não foi o protagonista entre os outros filmes dos Vingadores. Mas com certeza será importante agora”, dizem os diretores. Thor será o elo que levará os Guardiões da Galáxia ao encontro dos demais Vingadores. Já Nebula e Gamora terão que lidar com muitos dramas familiares, já que as duas são filhas adotivas de Thanos, o supervilão.

Guerra de egos

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e Homem de Ferro em 'Vingadores: Guerra Infinita'

A dinâmica de relações entre os heróis promete ser um dos pontos mais interessantes do filme. Veteranos dos Vingadores vão conhecer e trabalhar ao lado de novos heróis. Caso de Capitão América (Chris Evans) e sua parceria com Pantera Negra (Chadwick Boseman), e o esperado encontro entre Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). Segundo Joe Russo, a química entre os dois heróis, conhecidos por seus egos gigantescos, será uma parte importante da trama. “É uma dupla interessante. Usamos como referência a dinâmica entre (Robert) DeNiro e (Charles) Grodin no filme Fuga à Meia-Noite (1988), então é um embate de egos, muito interessante de assistir e que terá um grande impacto na história.”

Dr. Estranho vilão?

Benedict Cumberbatch interpreta Doutor Estranho em 'Vingadores: Guerra Infinita'

Ter uma Joia do Infinito no pescoço vai ser um problema para Doutor Estranho. Como mostra um trecho do trailer, o herói será torturado por Ebony Maw, um dos aliados de Thanos. Acredita-se que o mago pode revelar informações dos colegas Vingadores e até ter a mente dominada pelos vilões, como aconteceu com Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) em Vingadores. Outra dica sobre a mudança do Doutor Estranho é que Benedict Cumberbatch foi um dos poucos do elenco a ter lido todo o roteiro do filme – cada ator recebe o roteiro com suas partes específicas. Em entrevista à Entertainment Weekly, ele disse que, provavelmente, teve tal privilégio por ser mais “idiota” que os outros atores, já que precisava ler o todo para entender o arco de seu personagem. Logo, especula-se que Doutor Estranho vai passar por alguma grande transformação.

Entre mortos e feridos

Visão (Paul Bettany) em 'Vingadores: Guerra Infinita'

Enquanto não podem dar detalhes sobre a história, os diretores repetem em várias entrevistas que Guerra Infinita será um filme emotivo, pessoal e humano. Ao longo da última década no cinema, a Marvel poupou os principais heróis de destinos fatais. Foram poucos personagens importantes que morreram nas tramas – a maioria vilões. Agora, é possível que Thanos cause alguma grande baixa no elenco. As apostas são variadas. Visão (Paul Bettany) é o que ganha entre as teorias dos fãs, já que o herói, uma inteligência artificial, ganhou corpo a partir de uma joia do infinito, ostentada por ele na testa. O trailer mostra o vilão tentando retirar a pedra da cabeça do personagem. Os queridos vilões Loki (Tom Hiddleston) e Nebula também estão na fila, pela complicada relação de cada um deles com Thanos. Já os protagonistas Homem de Ferro e Capitão América são apostas mais ousadas, mas plausíveis, pois ambos os atores já avisaram que querem aposentar o figurino heroico.

Wakanda por um fio

Capitão América (Chris Evans) e Pantera Negra (Chadwick Boseman) lideram time de heróis em 'Vingadores: Guerra Infinita'

O futuro da apaixonante cidade de Wakanda é incerto. Os trailers divulgados até agora mostram um grande embate entre Thanos e os heróis no local. Teorias sugerem que lá esteja a Pedra da Alma, uma das mais poderosas Joias do Infinito, aparato que ainda não fez sua estreia nos filmes da Marvel. Também é possível que o vilão esteja interessado no Vibranium, o metal indestrutível que todos querem em Pantera Negra.