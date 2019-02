‘Saturday Night Live’ faz piada com afastamento de Dilma: ‘aposentada’

Dilma Rousseff foi tema de uma sátira do popular programa humorístico americano Saturday Night Live. Na esquete, exibida na noite deste sábado, a comediante Maya Rudolph (de filmes como Missão Madrinha de Casamento) surge caracterizada como Dilma para dar entrevista a um jornal sobre o processo de impeachment.

A atriz, com charuto em uma mão e um drink em outra, mistura palavras em inglês, português e espanhol enquanto fala feliz sobre os problemas que ficaram para trás e afirma estar curtindo a “aposentadoria”. “Mas você foi afastada, não se aposentou”, diz o apresentador. “Cada um chama como quer”, responde ela.

Quando o apresentador a chama por “presidente”, ela corrige: “Nada disso. Não sou mais presidente. Você agora pode me chamar pelo meu belo nome: Dilma”. Ela ainda o ensina a falar com o sotaque correto: “É como se o L estivesse com raiva do resto da boca”.

Leia também:

O humor da crise

O humorístico também fez piada com outros temas em voga no país. “No Brasil, nós amenizamos muitos problemas. A economia está em recessão, os rios contaminados com dejetos humanos e também temos o vírus zika em mosquitos”, diz a Dilma fake.

“Me afastaram porque disseram que eu sou uma presidente muito ruim. Mas por mim tudo bem, eu vou aproveitar e vou para as praias, vou relaxar, tomar uma caipirinha, um guaraná, moqueca de camarão, feijoada, brigadeiro, bolacha”, diz a atriz com o típico português gringo.

Questionada se o país está preparado para receber a Olimpíada no Rio de Janeiro este ano, “Dilma” responde que sim, pois só faltam “umas duas coisinhas” a serem resolvidas: “Tirar um milhão de cocôs dos rios e construir todos os prédios”, diz. Para finalizar, ela pontua: “É o que chamamos de traga seu próprio prédio”, alusão à expressão em inglês bring your own beer, ou traga sua própria cerveja em português, comum para festas nos EUA.