Sarah Jessica Parker comenta candidatura de Cynthia Nixon a governo de NY

Sarah Jessica Parker quebrou o silêncio sobre a pré-candidatura de Cynthia Nixon, com quem trabalhou em Sex and the City, ao governo do Estado de Nova York. “Cynthia é minha amiga e colega desde que nós éramos garotinhas. Estou ansiosa para conversar com ela sobre a pré-candidatura dela ao governo do Estado”, disse em nota à coluna Page Six, do tabloide americano New York Post.

O curto comentário, porém, causou controvérsia nas redes sociais, com muitos fãs do seriado achando que o comunicado era vago demais. Para fugir da polêmica, Sarah foi ao Instagram declarar apoio à amiga. “Minha amiga na tela e fora dela, você tem meu amor, apoio e voto”, escreveu, nesta quinta-feira. Cynthia respondeu no Twitter, dizendo que as palavras da atriz “significam muito”.

Kristin Davis, que também integrava o quarteto principal de Sex and the City, comentou a pré-candidatura da colega no dia em que ela anunciou a novidade. “Tenho tanto orgulho de Cynthia Nixon, ninguém se importa mais com cada pessoa sendo tratada de maneira justa e com acesso a boa educação do que ela. Eu sei que ela seria uma excelente governadora!”, escreveu no Twitter.

Já Kim Cattrall, a quarta protagonista, foi mais reservada ao demonstrar apoio a Cynthia. “Eu apoio e respeito o direito de qualquer colega de fazer suas escolhas de carreira”, escreveu no Twitter.