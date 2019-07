Sandy e Junior mudam final de ‘Maria Chiquinha’: ‘Não são mais os anos 90’

Sandy e Junior atualizaram a, por assim dizer, clássica canção Maria Chiquinha, parte do disco Aniversário do Tatu, que lançou a dupla ao sucesso em 1991. A composição, que traz um interrogatório de Genaro com a Maria do título, questionada sobre seus sumiços, teve o fim alterado pelos irmãos no show que aconteceu na noite de sábado, 20, em Fortaleza.

Assim que Sandy perguntou na canção o que Genaro faria com “o resto” — ou seja, seu corpo, já que antes ele diz que iria lhe cortar a cabeça — a plateia logo entoou o verso final que diz: “O resto? Pode deixar que eu aproveito”. Junior, contudo, parou e corrigiu os fãs.

“Para com isso, gente. Isso não é mais aceitável. Não são os anos 1990. Não vou fazer nada com o resto”, disse. Aplaudido, ele finalizou. “Deixem a Maria Chiquinha fazer o que ela quiser no mato”.

O show faz parte da turnê que celebra os 30 anos de carreira da dupla, batizada de Nossa História, que passará por diversas cidades do país. Neste sábado, Sandy e Junior se apresentam em Brasília. Maria Chiquinha não estava, até então, no setlist das apresentações. Em Fortaleza, segundo o jornal Correio Brasiliense, ela começou puxada pela plateia durante uma falha no som.