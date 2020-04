Sandy e Junior fazem live família e arrecadam mil toneladas de alimentos

Sandy e Junior presentearam os fãs com uma live caseira, sem palavrão nem álcool, apenas com a participação dos pais e dos cônjuges. No pico da audiência, a dupla atingiu 2,5 milhões de espectadores simultâneos. Os irmãos ficaram no ar das 20h às 22h40 e tocaram hits como Imortal, Eu Acho Que Pirei, Não Dá Para Não Pensar, Olha o que o Amor Me Faz, Quando Você Passa, A Lenda, encerrando com Vamo Pular.

Nos bastidores, a mãe Noely exibia cartazes com os textos que a dupla deveria dizer sobre os patrocinadores. O pai Xororó ajudou a afinar os instrumentos. Mônica Bellini, mulher de Junior, fez a cenografia do estúdio e Lucas Lima, marido de Sandy, participou tocando teclados, violino, flauta e piano. Até o cenário da live foi caseiro, decorado com um quadro do artista Flavio Scholles, tio gaúcho de Lucas. “Temos muitos quadros dele espalhados pela casa”, disse Sandy.

O clima descontraído causou até uma cena inusitada, quando Xororó entrou para cantar Evidências e o sinal da live caiu. Quando eles perceberam o erro, voltaram e cantaram novamente o hit sertanejo.

Os irmãos disseram que o reencontro deles só estava acontecendo por conta do momento que o mundo está passando. “A gente já tinha combinado que não iria mais tocar juntos. A turnê do ano passado já acabou”, disse Junior.

A descontração continuou na escolha das músicas e até nos erros. Um deles ocorreu em Imortal, em que Junior cantou errado uma parte do refrão e foi corrigido por Sandy. Sobrou até brincadeiras com as Casas Bahia, patrocinadora da live, quando a dupla cantou um trecho da música Chopis Centis, dos Mamonas Assassinas, em que diz: “quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia”.

A transmissão seguiu com Junior trocando piadas com Lucas e Sandy mandando beijos e abraços para todo mundo. Num momento da live, a cantora disse que tinha recebido uma mensagem do Rodrigo Santoro e que ele queria fazer por telefone a sua participação na música Baby, Liga Pra Mim. “Como assim, o Santoro tem o seu WhatsApp?”, brincou Lucas.

A dupla arrecadou mais de 300 toneladas de alimentos por meio de doações de empresas parceiras e fãs. As Casas Bahia doou outras 700 toneladas, totalizando mais de mil toneladas que serão revertidas para causas sociais.