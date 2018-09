Samuel L. Jackson rejuvenesce para ‘Capitã Marvel’; veja fotos do filme

Elo entre os filmes da Marvel, Nick Fury, personagem de Samuel L. Jackson, vai aparecer jovem em Capitã Marvel, primeiro longa do estúdio protagonizado por uma heroína. O “botox” foi feito por causa da ambientação da trama, que se passa nos anos 1990. A volta ao passado representa uma quebra temporal na franquia de heróis, que desde as aventuras de Capitão América na II Guerra, e o salto para os anos 2000, caminha de forma cronológica, entre filmes de personagens solo e as dramáticas reuniões dos Vingadores.

Segundo a revista Entertainment Weekly, que divulgou as primeiras imagens da produção, Jackson foi rejuvenescido digitalmente e, na época, seu personagem ainda não usava o característico tapa-olho.

Capitã Marvel, alterego da piloto da Força Aérea Carol Danvers (interpretada por Brie Larson), promete ser uma peça importante na franquia — ao traumático fim de Vingadores: Guerra Infinita, enquanto o vilão Thanos domina a Terra, Fury entra em contato com a heroína nas cenas pós-créditos.

As imagens do longa ainda mostram personagens novos, como Mar-Vell, vivido por Jude Law, e o retorno de Ronan, o Acusador, vilão de Guardiões da Galáxia. Confira:

Carol Danvers/Capitã Marvel é interpretada por Brie Larson Carol Danvers/Capitã Marvel é interpretada por Brie Larson

Mar-Vell (Jude Law) e Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson) Mar-Vell (Jude Law) e Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson)

Os vilões Skrulls Os vilões Skrulls

Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson) Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson)

O filme vai mostrar parte da história de Ronan, o Acusador antes de ser tornar o vilão de ‘Guardiões da Galáxia’ O filme vai mostrar parte da história de Ronan, o Acusador antes de ser tornar o vilão de ‘Guardiões da Galáxia’

Dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, Capitã Marvel está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 14 de março de 2019.