Salário de novo protagonista de ‘The Walking Dead’ pode chegar a US$ 20 mi

O salário de Norman Reedus para a nona temporada de The Walking Dead deve crescer consideravelmente agora que Andrew Lincoln, que era o protagonista da série, está de saída. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, Reedus, intérprete de Daryl, pode ganhar até 20 milhões de dólares na próxima temporada, se vier a assumir o posto principal na produção da AMC.

Segundo o site Collider, que divulgou a saída de Lincoln, o ator só participará de algo como seis episódios da próxima temporada de The Walking Dead. A notícia chocou os fãs do seriado, uma das maiores audiências da TV americana atualmente, até porque o personagem do ator segue nos quadrinhos que inspiram a produção. A série, porém, nem sempre seguiu à risca o material que a inspira.

Lincoln, que é britânico, mora com a família em Londres e passa alguns meses do ano em Atlanta, nos Estados Unidos, para as filmagens. Em entrevistas, já deixou claro que não tem interesse em continuar lucrando com a franquia, caso sejam feitos filmes derivados, por exemplo, e que já consegue visualizar um fim para a história.