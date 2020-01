Saiba como assistir ao Globo de Ouro 2020 na TV e na internet

A 77ª edição do Globo de Ouro 2020, premiação que serve como um esquenta para o Oscar, acontece neste domingo, dia 5 de janeiro. O prêmio entregue pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood aos melhores do cinema e da televisão pode ser assistido no Brasil pela TNT — a partir das 21 horas (horário de Brasília), o canal pago exibe o tapete vermelho, seguido da premiação, às 22h.

Os assinantes do canal também podem acompanhar a premiação pelo serviço de streaming TNT Go. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

O canal E! também é uma boa opção para quem gosta do badalado tapete vermelho: a cobertura começa às 20h.

O Globo de Ouro 2020 vai premiar um total de 25 categorias de TV e cinema. Entre os mais indicados está o filme História de um Casamento, com seis indicações, protagonizado por Scarlett Johansson e Adam Driver, ambos também nomeados como melhor atriz e ator em filme de drama. Era uma Vez em… Hollywood e O Irlandês, vêm em seguida com cinco indicações cada um.

Um dos filmes mais aclamados pela crítica em 2019, Coringa ficou com quatro indicações, incluindo melhor ator de drama, para Joaquin Phoenix, e diretor, para Todd Phillips. O filme produzido pela Netflix e dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, Dois Papas, também tem quatro nomeações.

Entre as produções da TV, The Crown, Chernobyl e Inacreditável lideram com quatro indicações cada.

