Ronald Domingues ganha homenagem de Alok na festa de 18 anos

O filho mais velho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Ronald Domingues, que faz 18 anos nesta sexta-feira, comemorou o aniversário na madrugada em uma casa noturna do Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Foram oito horas de música eletrônica na festa, que ainda contou com um vídeo de homenagem do DJ Alok, ausente ao evento.

Ronald anunciou no ano passado que debutaria como DJ. A festa de aniversário serviu como lançamento oficial da carreira. Ele assumiu a mesa de som da festa à meia-noite, quando mostrou a habilidade na nova profissão. Os 400 convidados cantaram um coro de Parabéns para Você enquanto Ronald estava em cima do palco.

A mãe do DJ, Milene Domingues, e Alok foram alguns dos nomes que gravaram homenagens projetadas no local. “Queria desejar meus parabéns e muita prosperidade no seu caminho”, afirmou o goiano em vídeo.

Ronald já havia demonstrado a admiração por Alok no Instagram. “Espero que todos saibam o que ele já fez e vai continuar fazendo pela musica eletrônica brasileira. Com certeza é uma das minhas referências e só vai continuar crescendo”, afirmou em uma postagem em agosto do ano passado do seu Instagram.

Embaixadinhas

Ronaldo com a namorada, Celina Locks, e o filho Alexander Ronaldo com a namorada, Celina Locks, e o filho Alexander

Ronaldo também compareceu à festa, acompanhado da namorada, a modelo Celina Locks, e do filho Alexander Nazário de Lima, de 13 anos. Na entrada, o ex-jogador foi motivo de tumulto entre convidados, que lutavam para vê-lo e tirar uma selfie com ele. Ronaldo chegou dirigindo a própria Mercedes e precisou de seguranças para chegar a uma área fechada do evento.

Mesmo assim, Ronaldo ainda teve tempo de mostrar como se diverte ao fazer embaixadinhas no meio da rua, com uma bola levada por jornalistas do Fofocalizando, do SBT. Pouco antes, Ronald havia brincado com a mesma bola e mostrou o que aprendeu com os pais.

Ronaldo faz embaixadinhas com a equipe do programa ‘Fofocalizando’, do Ronaldo faz embaixadinhas com a equipe do programa ‘Fofocalizando’, do