‘Roma’: cotado ao Oscar, filme de Alfonso Cuarón ganha primeiro trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira o primeiro trailer do filme Roma, do diretor vencedor do Oscar por Gravidade (2013) Alfonso Cuarón. O longa, que venceu o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, é cotado – e já considerado pela crítica um concorrente de peso – ao Oscar de 2019. A produção estreia no serviço de streaming em 14 de dezembro.

Mais pessoal filme de Cuarón, a história acompanha uma família de classe média da Cidade do México nos anos 1970. Ganha destaque a jovem empregada doméstica Cleo (Yalitza Aparicio), homenagem que o diretor faz à mulher que o criou. O longa, em preto e branco, é falado em espanhol e tem no elenco pessoas que nunca haviam atuado antes.

Roma será lançado também em alguns cinemas selecionados – é uma condição para que um filme possa concorrer ao Oscar que ele seja exibido em salas de Los Angeles. Por enquanto, ainda não há informações sobre a possível exibição do longa em cinemas brasileiros.