Roger Waters confirma sete shows no Brasil em 2018

Roger Waters passará pela América do Sul com a turnê Us + Them, em 2018. O músico do Pink Floyd fará sete apresentações no Brasil em outubro. A começar por São Paulo, que o recebe no dia 9/10, no Allianz Parque. Depois é a vez de Brasília, dia 13, no Estádio Mané Garrincha, seguido por Salvador, dia 17, na Arena Fonte Nova; Belo Horizonte, dia 21, no estádio do Mineirão; Rio de Janeiro, em 24, no Maracanã; Curitiba, 27, no estádio Couto Pereira; e Porto Alegre, dia 30, no Beira-Rio.

A pré-venda dos ingressos começa no próximo dia 11 até 13, para clientes do cartão Elo. A abertura para o público geral começa em 31 de dezembro de 2017, em pontos de venda e no site Tickets for Fun.

Em São Paulo os ingressos vão de 810 (pista premium, inteira) a 165 reais (cadeira superior, meia-entrada); em Brasília, os preços vão de 720 a 120 reais; em Salvador os preços, de 710 a 90 reais, e Belo Horizonte, de 720 a 150 reais. No Rio, Curitiba e Porto Alegre, os valores vão de 720 a 110 reais.

Waters lançou em 2017 o disco Is This the Life We Really Want?,o primeiro em 25 anos. A última vez dele no Brasil foi em 2012.