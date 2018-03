Rod Stewart alfineta aposentadoria de Elton John: ‘de novo?’

Rod Stewart não poupou na acidez ao comentar a aposentadoria de Elton John. Ao ser questionado sobre como recebeu a notícia de que o colega deixaria os palcos após uma turnê de despedida, Stewart disse: “Eu mandei um e-mail para ela e disse: ‘de novo, minha querida?’”.

O roqueiro de 73 anos afirmou, no programa Watch What Happens Live, com o apresentador Andy Cohen, que não pretende se aposentar e que esse tipo de anúncio serve para aumentar a venda de ingressos para shows. “Eu nunca disse que me aposentaria. Se eu me aposentar um dia, não farei um anúncio. Simplesmente vou desaparecer. Não acho que é grande coisa dizer ‘vou me aposentar’.”

Cyndi Lauper, que está em turnê com Stewart, reagiu dizendo que um anúncio de aposentadoria não era uma má ideia. “A gente pode dizer: ‘pela última vez, vamos nos aposentar’. E depois, falamos: ‘bem, talvez faremos isso por uma segunda vez’”, brincou, ao que o músico respondeu sem muito humor. “É um jeito sujo de vender ingressos. É desonesto. Não é rock and roll.”