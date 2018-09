Rock in Rio anuncia dia dedicado ao metal em edição de 2019

O Rock in Rio anunciou suas primeiras atrações para a edição de 2019 do evento, que acontecerá na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura ocuparão o Palco Mundo em 4 de outubro, um dia dedicado especialmente aos fãs de metal – um revival da primeira edição do festival, em 1985.

A organização do Rock in Rio também anunciou a primeira atração do novo Palco Favela, a banda Canto Cego, formada por moradores da Favela da Maré. A ideia é que o palco apresente grupos musicais formados nas comunidades do Rio de Janeiro, orquestras e até declamações de poesia e apresentações de dança.

O festival acontece dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019.