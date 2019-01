Robert Redford deixa de ser porta-voz do festival de Sundance após 34 anos

O Festival de Sundance começou com um tom diferente nesta sexta-feira, 25. Fundado pelo ator e diretor Robert Redford em 1978, o evento sempre teve a presença de seu criador na cerimônia de abertura e na apresentação dos filmes, como a imagem pública que ajudou a impulsionar o festival. Desta vez, porém, Redford, de 82 anos, fez uma aparição mais curta do que o normal e surpreendeu os presentes com uma despedida.

“Tchau, tchau”, disse o artista, segundo o site Deadline. “Tendo feito isso por, Deus, 34 anos agora, desde que o festival começou… Acho que chegamos num ponto em que eu posso seguir para um lugar diferente.” Redford então explicou que pretende passar mais tempo com cineastas nos bastidores do festival, e que acredita que o evento “já não precisa de tanta introdução”. De fato, Sundance já se firmou como um dos festivais mais prestigiados do mundo e tem sido a primeira vitrine do ano para filmes independentes, que se tornam conhecidos ali e vão ganhando força até a temporada do Oscar no ano seguinte.

O breve anúncio não deixou claro como ficará o festival após a saída de Redford como seu porta-voz, nem o quanto ele ainda participará da organização. Porém, a notícia acompanha a declaração da aposentadoria do ator feita em agosto do ano passado. Na época, o artista também usou termos como “seguir em frente” e disse não querer parar completamente, mas mudar de direção. Seu último filme, The Old Man & The Gun, foi lançado em 2018 nos Estados Unidos.

O festival de Sundance acontece até o dia 3 de fevereiro na cidade de Park City, EUA, e exibirá 112 longas de 33 países diferentes, incluindo trabalhos de 45 diretores estreantes. Na seleção, estão filmes brasileiros como Divino Amor, de Gabriel Mascaro, Democracia em Vertigem, de Petra Costa, e Abe, de Fernando Andrade, que conta com participação do jovem Noah Schnapp (da série Stranger Things).