Robert Pattinson diz que odeia ser chamado de ‘R-Patz’

O ator Robert Pattinson, o vampiro Edward da saga Crepúsculo, disse, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, que odeia o apelido dado a ele pela mídia: R-Patz (uma abreviação de seu nome). “Quando consegui meu papel em Cosmópolis, de David Cronenberg, todas as matérias que saíam diziam coisas como ‘A luta de R-Patz por credibilidade’. Eu não entendo quem inventou essa coisa: ‘RPatz’. Quero estrangular quem inventou”, disse o ator.

LEIA MAIS:

Bêbado, Roberto Pattinson dá conselho a Adele e leva fora

Pattinson não é a única celebridade que odeia o apelido adotado pela mídia. No começo do ano, a atriz Scarlett Johansson se manifestou contra o nome ScarJo, usado por alguns sites e revistas para se referir a ela. “É terrível e preguiçoso. As pessoas não podem dizer o nome inteiro? É bizarro… Por que Cate Blanchett não é CaBla? Por que eu mereço esse apelido?”, afirmou Scarlett ao jornal USA Today.