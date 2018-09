‘Robb Stark’ diz que não recebeu quase nada por ‘Game of Thrones’

O ator Richard Madden, que interpretou o personagem Robb Stark em Game of Thrones, revelou que, apesar de a série da HBO ser um dos maiores sucessos da televisão atualmente, ele não ficou milionário com o que recebeu para trabalhar no seriado. “As pessoas acham que eu estou rico por causa de Game of Thrones, mas quando eu assinei contrato eu tinha 22 anos, com quase nada no meu currículo, então não recebi quase nada”, disse em entrevista ao jornal Sunday Times.

Madden também comentou a disparidade salarial entre atores e atrizes. “A questão da igualdade precisa ser debatida”, disse. “Sei disso por amigas minhas. Mas não posso fazer muito. Agentes e advogados, eles lidam com tudo isso. Eu só meio que lido com o que preciso, então não olho um produtor no olho e o odeio enquanto ele está falando sobre sua casa de campo, e você está pensando: ‘Droga, vou pegar um ônibus no fim de semana porque eu não tenho dinheiro para o táxi’, entende?”

Madden interpretou Robb Stark nas três primeiras temporadas de Game of Thrones. Na história, Robb se tornou rei do Norte após a morte do pai, Ned Stark (Sean Bean), mas seu reinado durou pouco, já que ele mesmo morreu durante o Casamento Vermelho, na terceira temporada.