Rico, Evaristo Costa economiza no amigo secreto: “Não me chamem”

O jornalista Evaristo Costa continua contando miséria no Twitter, apesar de sua popularidade estar rendendo propostas milionárias de publicidade. Ao falar das festas de fim de ano e dos inevitáveis convites para amigo secreto, ele avisou que não quer gastar muito. “No máximo 2 reais ou não me chamem”, escreveu acima de um foto sua, sorridente.

No início de dezembro, ele fechou um contrato para a campanha de uma rede de varejo durante a Black Friday. O valor não foi divulgado, mas o orçamento que ele mandou a outro anunciante interessado era de 900 000 reais.

Em julho, quando foi liberado da bancada do Jornal Hoje pela Globo, Evaristo tirou um sabático com a família. Sua rescisão com a Globo saiu em novembro. Com 6 milhões de seguidores no Instagram e 1,53 milhão no Twitter, o mundo publicitário viu no carismático apresentador um grande potencial para garoto-propaganda.