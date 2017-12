Revista britânica avalia ‘Bingo’ e compara Brichta a Bale

A revista britânica Empire publicou esta semana uma crítica ao filme brasileiro Bingo: O Rei das Manhãs, de Daniel Rezende, que acaba de estrear na Inglaterra. Classificado com três estrelas de cinco, o filme recebeu elogios pela forma como aborda os bastidores da TV dos anos 1980 e também pela performance do ator Vladimir Brichta.

“Fisicamente parecido com Christian Bale (o intérprete do Batman antes de Ben Affleck), Brichta convence desde o início”, escreveu o crítico David Hughes, que o classificou como “carismático” e de uma “presença persuasiva”.

O roteiro do longa romantiza a história real de Arlindo Barreto, um dos atores por trás da maquiagem do palhaço Bozo nos anos 1980. “O filme tem pouco a dizer sobre os perigos e as armadilhas do estrelato, mas o talento por trás e na frente da câmera dá aos clichês uma camada fresca de tinta”, arremata o jornalista.

Já Simran Hans, do jornal The Guardian, deu quatro estrelas (de cinco possíveis) à produção, traçando um paralelo com Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, sobre a indústria pornô americana nos anos 1970. “A performance de Brichta beira o limite, criando um palhaço alegre-triste enérgico que é fascinante e ao mesmo tempo difícil de assistir”, analisou. No Rotten Tomatoes, que mede a recepção da crítica especializada de várias fontes, o filme tem respeitáveis 82% de aprovação (96% no voto popular).