Revelada causa da morte de Margot Kidder, a Lois Lane dos anos 70

A polícia do condado de Park, em Montana, confirmou que a causa da morte da atriz americana Margot Kidder, conhecida por interpretar Lois Lane nos filmes do Super-Homem na década de 1970, foi suicídio. Segundo o legista responsável pelo caso, ela sofreu uma overdose proposital após ingestão de remédios e álcool no último dia 13 de maio.

Maggie McGuane, filha da atriz, disse que é um alívio poder compartilhar isso com outras pessoas. “É importante ser bem claro e honesto sobre o assunto para que suicídio não seja estigmatizado e pessoas que lidam com isso não se envergonhem de discutir o tema”, disse ela à agência Associated Press.

Ela espera que a divulgação da causa da morte da sua mãe leve o tema à tona em Montana, estado com maior taxa de suicídio por habitante nos Estados Unidos. “[O suicídio] traz um tipo muito específico de luto e dor”, continuou Maggie. “Sabendo a quantidade de pessoas que passam por isso me faz querer falar com cada uma deles”, finalizou.

Além de ser conhecida como o par romântico de Christopher Reeve nos cinemas, Margot tinha um ativismo forte na conscientização do transtorno bipolar, distúrbio que enfrentou durante grande parte da sua vida adulta.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.