Retrospectiva: os 6 maiores — e mais divertidos — micos do ano

Filmes, músicas, livros e séries à parte, o ano de 2017 ficará marcado pelas enormes gafes no universo do entretenimento. Da confusão à la Miss Universo na cerimônia do Oscar até a “morte” de Arlindo Cruz, erroneamente anunciada por Sonia Abrão, relembre os principais micos do ano.

Caindo de emoção

Escalada pela Globo para o reality de Fausto Silva, a apresentadora Adriane Galisteu se empolgou ao receber notas altas durante a Dança dos Famosos, quadro do Domingão, e acabou derrubando o apresentador no chão. Galisteu pulou para abraçar o colega, que se desequilibrou e caiu de joelhos. Após receber ajuda do coreógrafo Marcus Lobo para se levantar, Faustão emendou, em tom de brincadeira: “Não é todo dia que uma mulher pula em cima de mim assim”.

Foi engano

Durante quadro do programa Mais Você, Ana Maria Braga ligou para o espectador Cícero, que iria receber uma visita surpresa do repórter de rua da atração. Foi uma mulher, no entanto, quem atendeu ao telefone, dizendo que não conhecia nenhum Cícero. Para completar, a moça passou uma bronca na apresentadora, ao vivo: “Você faz um favor? Tira o telefone deste Cícero daí (do seu catálogo), porque eu já cansei de dizer às pessoas que não o conheço”.

Novo Mundo de volta para o futuro

Um descuido da atriz Isabelle Drummond trouxe a novela de época Novo Mundo de volta para o futuro. Durante cena ambientada no início do século XIX, mais de 200 anos antes do iPhone 7, a personagem Anna está distraída quando Dom Pedro I (Caio Castro) entra na sala e chama a sua atenção. A surpresa, no entanto, não foi atuação. Aparentemente, a atriz não teria percebido que as gravações haviam começado, e continuou mexendo no celular, que acaba aparecendo em cena.

Sonia Abrão e Arlindo Cruz

Sonia Abrão gerou rebuliço na internet ao noticiar a falsa morte do sambista Arlindo Cruz. Em seu perfil no Twitter, a apresentadora do A Tarde É Sua compartilhou uma matéria do site Coluna da TV, que anunciava a morte do sambista, internado por conta de um AVC hemorrágico. Diversos famosos acusaram Sonia de divulgar informações falsas com frequência, inclusive a cantora Anitta, que deixou um textão revoltado no perfil da apresentadora.

Era vodca no copo da Paola

A jurada Paola Carosella se desequilibrou e levou um baita tombo durante um dos muitos episódios do reality culinário Masterchef exibidos neste ano. A argentina contou com a ajuda de Henrique Fogaça e Erick Jacquin para levantar e, com bom humor, emendar: “Desculpa, era vodca no copo… Não, era o salto!”.

E o melhor mico do ano vai para…

Os produtores de La La Land — Cantando Estações já comemoravam o prêmio de melhor filme do Oscar, quando um dos assistentes de palco cochichou: “Oh… Oh meu Deus! Eles leram o envelope errado”. Em poucos segundos, uma movimentação começou ao fundo do palco. Membros da produção do Oscar conferiram os envelopes e avisaram à equipe do musical que o verdadeiro vencedor da noite era Moonlight: Sob a Luz do Luar.

Enquanto os presentes se dividiam entre atônitos e incrédulos, o produtor de La La Land Jordan Horowitz, que já havia agradecido o prêmio, arrancou o envelope da mão de Warren Beatty, que apresentava a categoria com Faye Dunnaway, e o mostrou às câmeras: “Isso não é uma brincadeira. Moonlight venceu como melhor filme”.

Em seguida, Beatty explicou que havia aberto o envelope e lido “Emma Stone, La La Land”. “Por isso, dei uma olhada tão demorada a Faye. Eu não estava tentando ser engraçado”, disse ao microfone.