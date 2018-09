Três restaurantes chineses para conhecer em BH

A Grande Muralha

O rolinho primavera com lombo e legumes (R$ 4,00 a unidade) é o que os clientes preferem para petiscar. Entre os pratos principais, o raposai é composto de brócolis, acelga e pimentão mais iscas de carne de boi, frango e lombo na chapa (39,90, para duas pessoas). Rua Santa Catarina, 781, Lourdes, ☎ 32915060 (250 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/22h (seg. até 21h30; sex. até 23h; sáb. 11h30/23h; dom. 11h30/20h30; feriados 11h30/17h; fecha ter.). Aberto em 1982. $

Macau

O ninho de camarão com legumes — uma cesta de batatas com camarão salteado e cenoura, pepino e cebola — é o prato mais conhecido dessa veterana casa (R$ 89,50, para duas pessoas). Para acompanhar, há o arroz chau chau, salteado e preparado com lombo de porco e camarão (R$ 29,50). Avenida Olegário Maciel, 1767, Lourdes, ☎ 3337-6193 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sex. até 0h; sáb. 11h30/16h e 18h/0h; dom. 11h30/16h30 e 19h/23h; feriados 11h30/16h e 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 1975. $$

Yun Ton

Faz sucesso graças às receitas clássicas, como o guioza recheado de carne suína e verduras (R$ 35,00, seis unidades). Entre os principais, o frango xadrez, salteado com pimentão, cebola e salsão (R$ 54,00, para duas pessoas) é o campeão de pedidos, junto ao lombo ao molho de feijão-preto (R$ 69,00, para duas pessoas). Rua Santa Catarina, 946, Lourdes, ☎ 3337-2020 (150 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h (sex. até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h/22h). Aberto em 1965. $

+ O melhor restaurante oriental de BH é o Udon