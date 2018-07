Coprodução Brasil-Paraguai que foi a Berlim agora vai a Gramado

O filme As Herdeiras, que esteve na seleção do Festival de Berlim deste ano, estreará no Festival de Gramado em 18 de agosto. Depois disso, o longa, que conta com uma coprodução de diversos países, incluindo Paraguai e Brasil, entrará para o circuito de cinemas no país no dia 30 do mesmo mês.

O primeiro longa dirigido pelo cineasta paraguaio Marcelo Martinessi acompanha a história de duas herdeiras que, ao chegar à terceira idade, percebem que não possuem mais dinheiro para manter o alto padrão de vida. Quando uma delas é presa por conta das dívidas, a outra inicia um serviço local de táxi para um grupo de senhoras ricas.

Confira o trailer, divulgado com exclusividade por VEJA: