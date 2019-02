Rapper 21 Savage, indicado ao Grammy, é detido pela imigração nos EUA

O rapper 21 Savage se encontra sob custódia das autoridades de imigração dos Estados Unidos após ser detido neste domingo 3 em uma operação feita na cidade de Atlanta (Geórgia), onde o artista residia, informaram as autoridades locais.

O rapper, que recebeu duas indicações para a próxima edição do Grammy, é um cidadão britânico nascido na ilha caribenha de Dominica que permaneceu nos EUA de maneira ilegal após a validade de seu visto expirar em julho de 2006, segundo informaram porta-vozes do escritório local do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE, na sigla em inglês).

Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, verdadeiro nome do rapper, chegou a ser detido em 2014 por acusações relacionados a drogas no condado de Fulton, na Geórgia.

De acordo com as autoridades migratórias, o artista foi colocado em processo de deportação.

“O senhor Abraham-Joseph está atualmente sob custódia do ICE na Geórgia e está à espera de ser processado em um tribunal de imigração para ser deportado”, declarou a agência federal em comunicado.

Segundo a emissora CNN, uma advogada do rapper, Dina LaPolt, afirmou que está fazendo os trâmites para conseguir a libertação de seu cliente e “esclarecer qualquer mal-entendido”.

“O senhor Abraham-Joseph é um modelo a ser seguido pelos jovens neste país, especialmente em Atlanta, Geórgia, e está trabalhando ativamente em programas comunitários para ajudar jovens desfavorecidos”, acrescentou LaPolt.