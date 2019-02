Rapper 21 Savage é libertado após pagar fiança

O rapper britânico 21 Savage foi libertado sob fiança nesta terça-feira, 12, nove dias depois de sua detenção por residir de forma ilegal nos Estados Unidos pela polícia migratória do país. Os advogados do cantor não especificaram se o rapper de 26 anos, cujo nome de batismo é Sha Yaa Bin Abraham Joseph e pai de três crianças americanas, ainda pode ser expulso do país americano, nem quando devia comparecer à Justiça ou à Polícia Migratória.

Seus advogados também enviaram uma mensagem de agradecimento aos seus fãs. Embora não tenha podido ir à cerimônia do Grammy em Los Angeles no domingo, 21 Savage “estava pensando neles e está agradecido pelo apoio de todos”. O rapper, cujo último álbum I Am> I Was esteve no início de janeiro no topo das vendas nos Estados Unidos, concorria a dois prêmios no evento.

Uma petição lançada depois de sua prisão para exigir a sua libertação foi assinada por mais de 460.000 pessoas. Muitas celebridades aderiram, entre elas músicos como Kendrick Lamar, Post Malone e Jay-Z, além de figuras políticas como a jovem estrela democrata do Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez.

Muitos fãs de 21 Savage descobriram com sua detenção que ele não era americano, mas britânico, embora viva em Atlanta desde a infância. Seus advogados explicaram que ele estava em situação irregular desde a expiração de seu visto, em 2006, quando ainda era menor de idade, uma situação comparável à dos 1,8 milhão de jovens que chegaram aos Estados Unidos quando menores e ainda indocumentados quando adultos.