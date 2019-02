Rafael Ilha fará série sobre sua vida pelo serviço de streaming da Record

Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar e vencedor da última edição do reality show A Fazenda, anunciou que fará uma série documental sobre sua vida. Os episódios devem estar disponíveis até março pelo PlayPlus, serviço de streaming da Record. De acordo com o ex-ídolo mirim, a linha temática será a superação das drogas e vai cobrir da época do Polegar, nos anos 1980, até a vitória de A Fazenda, no ano passado. A declaração foi feita em entrevista ao programa Pânico, nesta sexta-feira, 1º.

Rafael Ilha atuou em publicidade da infância e integrou a banda adolescente Polegar. Aos 17 anos, iniciou um relacionamento de três anos com a atriz Cristiana Oliveira, encerrado por conta do envolvimento com drogas que durou mais de uma década e lhe valeu aparições no noticiário policial. “Superação de tudo que passei, da minha carreira, o meu problema com as drogas: 13 anos de dependência química que foram superados. A formação da minha família. Tudo”, disse o músico, hoje recuperado do vício.

“Eu nunca poderia imaginar, por exemplo, os seis meses em que estive numa situação de morador de rua, devido à dependência química. Eu nunca poderia imaginar que papai do céu, o mestrão lá em cima, tinha tantas coisas reservadas pra mim.” Ilha também lembra o nascimento de seus filhos Cauã, 16, e Laura, 3, além do seu casamento com Aline Kezh. “Toda essa virada… Nunca poderia imaginar que teria forças.”