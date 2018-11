O estabelecimento com mesas ao ar livre e que homenageia um dos destinos mais áridos da Bahia hidrata muito bem sua clientela. Para fãs de caipirinha, o bartender prepara variações com graviola, cupuaçu, mangaba, kiwi, umbucajá e limão com rúcula. Se for feita com a cachaça Serra das Almas, produzida na Bahia, custa R$ 20,00 cada uma. As geladeiras de cerveja estocam rótulos da marca ribeirão- pretana Colorado, a exemplo da porter Demoiselle (R$ 20,00, 600 mililitros), e de concorrentes conhecidas como Heineken e Serramalte (R$ 11,90 cada uma, 600 mililitros). Uma cristaleira antiga abriga mais de 200 rótulos de cachaça, da gaúcha Weber Haus Black (R$ 25,00 a dose) à incensada Ouro Mineiro, vendida pelo mesmo preço e produzida no município de Papagaios, em Minas Gerais. Convém maneirar nos pedidos etílicos, já que para chegar e sair do boteco é preciso vencer uma escadinha não muito amiga revestida com pedaços de azulejos dos mais variados tipos. A mesma estética colorida está impressa nos cardápios, cada um deles encapado com recortes diferentes, e até na árvore que salta aos olhos no meio do quintal, cujo tronco é decorado com flores feitas com tampinhas de garrafa PET. Para mastigar, são os escondidinhos, como o de carne de sol (R$ 45,00, para duas pessoas), que mais têm saída. Outra boa escolha, o baião verão leva feijão-fradinho cozido com queijo de coalho e carne de sol (R$ 38,00, para duas pessoas). Avenida Sete de Setembro, 1370, Campo Grande, ☎ 98842-0588 (200 lugares). 17h/23h (qui. até 0h; sex. e sáb. até 0h30). Aberto em 1976.

2º lugar: Confraria do França

3º lugar: Velho Espanha Bar e Cultura