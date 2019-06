‘Quero a justiça e quero paz’, diz namorada do ator Rafael Miguel

A namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani, afirmou em entrevista ao jornal SP1, da TV Globo, que está cansada de dar declarações e que quer viver o luto. O ator de 22 anos foi assassinado na tarde do domingo 9, junto com seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, pelo pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, na frente da casa da jovem. O homem atirou nas três vítimas, que morreram no local, e fugiu. Ele teve a prisão decretada na terça-feira 11 e é considerado foragido pela polícia.

“Queria muito poder descansar, não estou mais assimilando e conseguindo conciliar essa questão de ficar falando, porque eu cansei de aparecer”, disse Isabela. “Tem gente falando que eu estou tirando proveito da situação, uma situação que é extremamente dolorosa, triste e terrível. Coisa que eu jamais faria é tirar proveito de uma coisa dessas. Se eu pudesse eu estaria agora ao lado dele e não aqui falando isso.”

A repórter, então, perguntou o que Isabela quer daqui para frente. “Que isso acabe. Quero que se resolva, quero a justiça e quero paz. Preciso viver meu luto, estou cansada, bem cansada”, respondeu a jovem.

Na madrugada de segunda-feira, Isabela publicou um texto em seu perfil no Facebook homenageando o namorado. “Tá muito difícil de assimilar mas eu quero pensar em você como o homem iluminado que é, o homem que me orgulha, que me fez a mulher mais feliz do mundo, que me apresentou o amor de verdade, que me salvou e acreditou em mim, quando muitas vezes eu pensei em desistir”, escreveu.

Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca em Chiquititas, do SBT, e, mais novo, ficou famoso em um comercial de um suplemento nutricional no qual pedia: “Mãe, compra brócolis?”. Também participou das novelas Pé na Jaca (2006) e Cama de Gato (2009), da Globo.