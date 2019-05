(Atenção: este texto contém spoilers do quinto episódio da oitava temporada de Game of Thrones)

É o fim de uma era. No próximo domingo, 19, as brigas causadas por spoilers, a espera pelos domingos, a indignação com mortes de personagens queridos e as especulações acerca de quem vai ser o novo rei dos Sete Reinos vão acabar junto com Game of Thrones. O Rei da Noite (até onde se viu) foi derrotado, Cersei (Lena Headey) morreu junto com Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e a fofoca de que Jon Snow (Kit Harington) é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro já se espalhou. Na sua opinião, quem deveria se tornar o novo rei (ou rainha)? Vote na enquete abaixo: