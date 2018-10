Quatro momentos da estreia de Anitta no ‘The Voice’ mexicano

A sétima temporada do La Voz, a versão mexicana do reality show de música The Voice, estreou no domingo no México e marcou a entrada de Anitta para o grupo de jurados do programa. Junto com Maluma, Natalia Jiménez e Carlos Rivera, a cantora gastou o espanhol e quis mostrar seu jeitinho brasileiro. No saldo final, cometeu uma engraçada gafe, foi alvo de uma pegadinha e ainda fez questão de ressaltar sua importância na carreira de Pabllo Vittar.

Confira quatro momentos de destaque da brasileira no programa.

Te Amaré

Em espanhol, Anitta lançou apenas músicas dançantes até agora, como o reggaeton Downtown, em parceria com J Balvin, e a pop Medicina. Para o programa, a cantora decidiu apresentar algo diferente. Anitta fez um cover do bolero Delírio, do mexicano Luis Miguel, junto apenas de um violão.

Anitta, a mentora de Pabllo Vittar

A brasileira foi escolhida como mentora da mexicana Morganna Love, a primeira participante transgênero do reality. Após a apresentação da nova protegida, Anitta comentou sobre o início da carreira de Pabllo Vittar. “Ser uma mulher neste mercado é muito difícil. Quando eu comecei a ter sucesso no meu país, comecei a buscar pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu, mas ainda estavam começando”, explicou ao falar sobre a música em que divide os vocais com a drag, Sua Cara, lançada em junho do ano passado.

“Não sei se conhecem uma cantora chamada Pabllo Vittar? Eu estava fazendo uma música junto com o Major Lazer e tive a ideia de gravar o vídeo no Marrocos, no Deserto do Saara, porque é um lugar muito conservador. Imagina uma drag queen dançando com pouca roupa no país mais conservador de todos. E isso mudou tudo no Brasil, as pessoas respeitam e isso é lindo”, declarou Anitta, reforçando a ideia de que ela ajudou Pabllo a alcançar o estrelato.

Ontem à noite uma candidata trans emocionou os técnicos do ‘Lá Voz México’ com sua história de vida, a cantora Anitta aproveitou para citar Pabllo Vittar como exemplo de símbolo de resistência LGBTQ+ aqui no Brasil. pic.twitter.com/oFWTQxN8Z8 — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) October 1, 2018

Padre

Apesar de ser apenas o primeiro dia das audições do programa, Anitta não demonstrou nenhuma timidez nas gravações. Depois que todos os jurados já tinham virado a cadeira para um candidato que se apresentava, a cantora decidiu entrar na disputa para ser tutora da voz, que cantava a música Te Amaré, do panamenho Miguel Bosé.

Anitta, no entanto, decidiu fazer diferente e apertou o botão vermelho da cadeira usando o bumbum, ficando sentada na bancada a sua frente. O que ela não esperava era que o competidor fosse na verdade um padre. A cantora deu um grito ao perceber a gafe e arrancou risos do colega Maluma. No final, o participante Guilhermo Mendonza escolheu Carlos Rivera como mentor.

Pegadinha

Anitta deixou o espanhol de lado apenas uma vez durante o reality. A apresentadora Lele Pons, amiga da cantora, preparou uma pegadinha durante os ensaios do programa, que foi ao ar no primeiro episódio. Extintores foram colocados ao lado da cadeira da brasileira e acionados, quando ela apertou o botão vermelho usado para girar a poltrona. “C******, p****, filha da p***. Ai que ódio”, gritou ao levar o susto.