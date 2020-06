Coronavírus: Quarentena impulsiona música gospel no streaming

Canções de cunho religioso se mostraram uma forma de conforto para brasileiros durante a quarentena. É o que registra a plataforma Deezer que notou um aumento na procura por músicas cristãs nos três últimos meses.

Não à toa, em março, o número de ouvintes da playlist Top 50 Gospel — principal do gênero na plataforma — cresceu 37% em relação a fevereiro, quando a quarentena ainda não havia sido instituída na maior parte dos estados. Além do aumento de público, o número de vezes que as canções foram tocadas aumentou em 47%, colocando a playlist entre as 10 mais ouvidas do mês, na sétima colocação.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Nos meses seguintes, o comportamento dos ouvintes se repetiu. Ao comparar março, abril e maio com os três meses anteriores, é possível perceber que a seleção cresceu 23% em reproduções e 11% em ouvintes. Isso, levando-se em conta dezembro, que ficou para trás mesmo sendo um período em que a busca por músicas religiosas dispara com a chegada do clima natalino.

O aumento é ainda mais relevante olhando-se o todo: a plataforma registrou uma queda geral nas reproduções em março e abril — logo, a música gospel está nadando contra a corrente. Com igrejas fechadas a celebrações suspensas — ou transmitidas online —, os fiéis buscam no gênero um alento para as incertezas do momento.

Continua após a publicidade