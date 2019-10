A atriz Claudia Rodrigues foi internada às pressas na segunda-feira, 14, depois de sentir fortes dores de cabeça na noite anterior. Sua empresária, Adriane Bonato, a levou ao hospital Albert Einstein, Zona Sul de São Paulo, onde a atriz está desde então. Segundo Adriane, Claudia está passando por diversos exames que apontarão se ela precisará de uma cirurgia fora do país ou de uma medicação de alto custo.

Até o momento, os exames apontaram um crescimento expressivo no processo degenerativo da massa encefálica da atriz. “Infelizmente, o cérebro dela diminuiu. Em março deste ano, quando foi internada pela última vez, apareceu uma lesão na cabeça dela, mas os médicos disseram que não era nada preocupante e que veríamos melhor depois de seis meses (tempo que se esgotou no final de setembro começo de outubro)”, explicou a empresária.

Segundo Adriana, a atriz está bem, estável, consciente e conversando com todo mundo. “Claudia sabe o que está acontecendo, não escondemos nada dela, até porque ela é quem toma as decisões. Olhando por fora, ninguém acredita no resultado desses novos exames.”

Claudia sofre de esclerose múltipla — doença autoimune que atinge o sistema nervoso central — há mais de dez anos, e já foi internada diversas vezes.

Por enquanto, ela aguarda o resultado dos exames que vão apontar os próximos passos. Se a degeneração estiver mais avançada que o esperado, a atriz deve passar por uma cirurgia fora do Brasil. Se não, uma medicação de alto custo pode desacelerar o processo.

A rede Globo, antes criticada pelo olhar distante em relação à ex-funcionária — que ganhou na Justiça o direito de voltar ao quadro de contratados —, demonstrou apoio. “A emissora já entrou em contato com a gente. Prestou solidariedade, disse que se precisarmos de qualquer coisa podemos contar com eles”, afirma Adriane.

Em agosto desse ano, após seis anos de hiato, ela voltou aos palcos para o 3º Brazilian Comedy Club, no Paraná. Desde o diagnóstico, Claudia passou por internações recorrentes e fez palestras sobre o tratamento da esclerose múltipla.