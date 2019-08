Claudia Rodrigues comemora volta aos palcos após seis anos afastada

View this post on Instagram

Está chegando o grande dia… 19/08!!! Após 6 anos fora dos palcos e da TV e lutando há 19 anos contra esclerose múltipla, a atriz e comediante Claudia Rodrigues está voltando… Segunda dia 19/08/19 a partir das 19:00 no Restaurante Madalosso uma noite mais do que especial… 3 Brazilian Comedy Club – Claudia Rodrigues e convidados; @claudia_rodrigues_oficial Claudinha Rodrigues, Nerso da Capitinga, @diogoportugal Portugal, @Izarodriguesh e muito mais. Participação especial @joserobertomarques, presidente do IBC instituto brasileiro de coaching. As mesas podem ser adquiridas no Provopar Estadual e Disk Ingressos. Animação ficará por conta da @bandaanaue As mesas de pista já estão esgotadas, mas ainda tem em dois setores: gold R$2.640,00 (220,00 individual) e silver R$2.040,00 (170,00 individual) Está incluído no ingresso: jantar tradicional, estacionamento, refrigerantes, águas, sucos, vinhos da casa, show de comédia e banda. Um evento em prol da solidariedade, parte dos ingressos serão doados para @provoparestadual e Instituto Big Brazil. Venha, divirta-se e ajude ao próximo!