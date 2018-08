Príncipe Harry coloca seu carro esportivo à venda por R$ 350 000

Quer comprar um carro que pertenceu a um príncipe? Se você tiver 72.900 libras (cerca de 350 000 reais) disponíveis, é possível. O site britânico de compra e venda de carros AutoTrader colocou um anúncio de um Audi RS6 que pertenceu ao príncipe Harry, usado por apenas um ano pelo duque de Sussex.

O carro é de propriedade da loja de carros de luxo Overton Prestige, em Derbyshire, que confirmou que era de Harry, mas não informou para a emissora Sky quem vendeu o veículo para eles. “Por conta de proteção de dados não podemos confirmar quem nos vendeu o carro, estamos completamente satisfeitos em dizer que ele pode ter sido usado pessoalmente pelo príncipe Harry durante o último ano”, esclareceram.

Erin Baker, diretora do site AutoTrader, especula se Harry está vendendo o carro — que tem somente 7 000 quilômetros rodados — para comprar um veículo mais familiar, já planejando filhos com a esposa Meghan Markle. “Talvez ele esteja procurando um carro maior, familiar? Ou talvez um carro elétrico?”, escreveu em artigo no site de vendas.