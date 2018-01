Princesa Charlotte aprende a falar em espanhol com a babá

Com apenas dois anos de idade, a princesa Charlotte já está falando em espanhol. A filha de Kate Middleton e do príncipe William está aprendendo a segunda língua com sua babá, Maria Turrion Borrallo, que é natural da Espanha, de acordo com a revista americana People.

Na última segunda-feira, Charlotte teve o seu primeiro dia de aula na The Willcocks Nursery, instituição que também oferece formação sobre boas maneiras, francês, música e culinária, por exemplo. Uma fonte da People afirmou que a princesa é “muito doce e confiante. Ela está sempre conversando com alguém”. A quarta na linha sucessória do trono inglês ainda foi descrita como tendo ótimas maneiras, além de ser “educada, mas também divertida e enérgica.