Prédio-rosa de Roberto Carlos é inspirado em ‘Além do Horizonte’

Não é apenas Silvio Santos que quer fazer dinheiro no mercado imobiliário. Sócio de uma empresa batizada sob os auspícios da sua carreira, a Emoções Incorporadora, Roberto Carlos planeja lançar em Goiânia, em maio, um edifício em formato de rosa — como aquelas que lança às mulheres ao final das suas apresentações — e batizado com inspiração em uma de suas parcerias com Erasmo, a clássica Além do Horizonte.

De acordo com a Emoções, serão 152 apartamentos com dimensões entre 177 e 204 m², no Jardim Goiás, na região sul da capital, e quatro coberturas de 444 a 507,55 m². O condomínio será eco-friendly, com sistemas de reuso de água e aproveitamento de energia solar — mas também terá serviço de concierge e automação de luz e som. O projeto é assinado pelo arquiteto Alexandre Leite.