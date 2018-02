Pitbull: ‘Estou conversando com Anitta’

No Brasil para divulgar a música Carnaval, segunda parceria com Claudia Leitte, com quem fez a música da Copa de 2014 ao lado de Jeniffer Lopez, We Are One, o rapper Pitbull sinalizou que deseja fazer parcerias com outras cantoras brasileiras. “Estou conversando com Anitta“, diz ele a VEJA.

O americano diz que tem observado o trabalho da funkeira há alguns anos e que vai aproveitar a passagem pelo Brasil para conhecê-la pessoalmente. “Ela está fazendo um ótimo trabalho internacional”, afirma o rapper.

“Muitos dos meus amigos trabalharam com ela. E é isso o que eu procuro: pessoas que sejam ‘good vibes’ [com boa vibração], boas, humildes. É daí que sai música”, diz ele. “Porque tem algumas pessoas na indústria que não são divertidas de trabalhar.”

Em sua passagem pelo Brasil, Pitbull também vai participar da folia de Salvador ao lado de Claudia Leitte.