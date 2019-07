‘Pior vilão’, diz Idris Elba sobre personagem em ‘Velozes & Furiosos’

Idris Elba deu mais detalhes sobre sua primeira participação na franquia Velozes & Furiosos, no spin-off Hobbs & Shaw. “Esse vilão é o pior e o mais terrível que já interpretei”, disse em vídeo divulgado em primeira mão em VEJA. O ator interpretará Brixton, personagem que, de acordo com ele, pode ser definido como “um ser humano com habilidades de uma máquina de guerra”.

O ator deu mais detalhes sobre as motivações do vilão na trama. “Do ponto de vista de Brixton, a raça humana está destruindo o mundo”, explica. “Ele acredita que precisa haver uma limpeza humana.”

Já o colega Dwayne Johnson, veterano que volta como protagonista e também produtor do longa, ressaltou a importância do novo personagem para o universo da franquia. “Nós criamos o pior vilão que Velozes e Furiosos já viu.”

Apesar de estreante na saga, Idris Elba acumulou diversos papéis em filmes de ação, como Esquadrão Suicida 2 (2021), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Star Trek: Sem Fronteiras (2016) e Prometheus (2012), e é sempre um dos nomes mais cotados para viver James Bond em futuros filmes do agente 007.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw chega aos cinemas brasileiros em 1º de agosto.