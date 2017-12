Percebeu? Música une episódios de ‘Black Mirror’

(Atenção: esta matéria contém spoilers sobre a quarta temporada de Black Mirror)

Pequenos detalhes criam um universo compartilhado entre as histórias de Black Mirror. Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand), por exemplo, virou um hino da série depois de aparecer no episódio Quinze Milhões de Méritos, o segundo da primeira temporada, e ser reprisada em outros três.

“Originalmente, a canção foi escolhida (para Quinze Milhões de Méritos) porque ela soa como um clássico grudento atemporal, mas não seria familiar aos espectadores”, contou o criador da série, Charlie Brooker, ao site TheWrap. A música produziu um efeito tão positivo no episódio que ele, junto com a co-criadora Annabel Jones, resolveram usá-la em outros momentos do seriado. “Brooker gostou da ideia de unir todos os episódios em um mesmo universo artístico”, disse Annabel.

Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) é assinada por Irma Thomas, famosa cantora dos anos 1960. Em Black Mirror, a canção está na trilha sonora do especial de Natal e dos episódios Engenharia Reversa e Crocodilo, da terceira e quarta temporadas, respectivamente.

“Na verdade, é só mais uma referência”, explicou Annabel. “Se, ao reprisarmos a música, adicionarmos um senso de universo ou conexão entre os aspectos que estamos abordando, então ótimo! Mas a música é um exemplar incrível.”