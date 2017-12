Pela primeira vez, presidente da Globo não é da família Marinho

Pela primeira vez, o Grupo Globo será comandado por alguém que não carrega o sobrenome Marinho. Em comunicado oficial, a empresa anunciou nesta quinta-feira a nomeação de Jorge Nóbrega para a presidência. A indicação do executivo, aceita pelo Conselho, foi feita pelo então presidente Roberto Irineu Marinho, filho mais velho do jornalista Roberto Marinho.

Nóbrega entrou na empresa em 1997, trabalhando no processo de governança corporativa. Na prática, fazia uma ponte entre os acionistas e a família Marinho. Assumiu a direção de Gestão Corporativa em 2007 e chegou a vice-presidente executivo em 2012. A nota destaca o compromisso do novo presidente de estimular “a sinergia entre os negócios do grupo para atuar de forma cada vez mais integrada, investindo em inovação e no desenvolvimento dos talentos”.

“Quero também deixar muito claro que a Família Marinho não se afastará nem por um milímetro do Grupo Globo”, ressalta Roberto Irineu. “Somos e queremos continuar sendo uma empresa familiar com gestão profissional”. Aos 70 anos, ele se dedicará exclusivamente à Presidência do Conselho de administração, cargo que já acumulava.

Seus irmãos João Roberto Marinho e José Roberto Marinho seguem, respectivamente, como vice-presidente do Conselho, e presidente da Fundação Roberto Marinho. Segundo a nota, Roberto Marinho Neto e Paulo Marinho, membros da quarta geração da família, atuam como executivos em áreas importantes do Grupo e também como membros do Conselho de Administração.