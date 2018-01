Paula Fernandes estreará como atriz em ‘Deus Salve o Rei’

Paula Fernandes vai se aventurar como atriz na nova novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei, que estreou na terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora, que afirmou que a participação da cantora está prevista para mais adiante na trama. Ainda não há detalhes sobre o papel e nem a duração da participação.

A assessoria de imprensa de Paula também confirmou a informação e enviou um comunicado com uma declaração da cantora. Ela afirma que é “bem noveleira” quando pode. “Participar da super produção Deus Salve o Rei será mais uma experiência incrível! Acho que vou me divertir muito! Rs. Não vejo hora! Será um ‘esquenta’ para esse ano que vem cheio de novidades na minha carreira. Logo meus fãs vão conferir a nova turnê que estou preparando com muito carinho!”

Paula já participou em folhetins da Globo, mas sempre interpretou a si mesma em tramas como América (2005) e Salve Jorge (2012).

Deus Salve o Rei é escrita por Daniel Adjafre e tem no elenco nomes como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine e Tatá Werneck.