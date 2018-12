Paul McCartney anuncia dois shows no Brasil em 2019

Paul McCartney anunciou dois shows no Brasil em 2019. O ex-Beatle se apresentará em São Paulo em 26 de março, no Allianz Parque, e em Curitiba, no dia 30, no Estádio Couto Pereira. O músico britânico viaja o mundo com a turnê The Freshen Up.

Os ingressos variam entre 400 e 890 reais, com possibilidade de meia-entrada pra estudantes e idosos. A venda para o público geral começa nesta quinta-feira, 6 de dezembro, no site da Tickets for Fun. Haverá, também, uma pré-venda exclusiva para fãs cadastrados no site internacional de Paul McCartney a partir das 10h do dia 4 de dezembro, terça-feira, até às 20h de 5 de dezembro, quarta-feira.

Paul McCartney esteve no Brasil pela última vez em outubro de 2017. Do país, o músico segue para o Chile e Argentina.