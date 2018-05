Panos de prato e xícaras são sucesso entre souvenirs do casamento real

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle acontece no sábado, mas as lojas ao redor do Castelo de Windsor, onde ocorrerá a cerimônia, e da agitada Londres, já estão aquecidas pela chegada de turistas. Os lojistas do entorno da residência real sugerem que é na cozinha que as pessoas mais gostam de ter a companhia do príncipe e sua amada atriz: canecas, ímãs de geladeira e panos de pratos são os itens mais buscados pelos turistas. Os preços dos artigos variam de 6 a 8 libras (entre 30 e 40 reais).

Mas levar só um item nunca foi uma opção. Patrick Oneill, 28 anos, de Belfast, na Irlanda, segue os eventos reais com o afinco de um fã de banda de rock. Entre viagens, lembrancinhas e o esforço para chegar perto dos membros da família real, ele garante que “algumas milhares de libras” já foram gastas. “Nem sei mais somar”, diz o rapaz, enrolado em uma bandeira da Inglaterra com os rostos de Harry e Meghan, e cinco novos chaveiros comemorativos na mão, em direção ao caixa da loja.

Dentro do castelo, uma loja oficial também oferece artigos comemorativos do evento, porém com um toque mais requintado — e também mais caro. Um ursinho de pelúcia vestido com uma camiseta com os nomes dos noivos sai por 20 libras (100 reais) ali na residência da rainha. Do lado de fora, o mesmo artigo é encontrado por 12 libras (60 reais). Uma mini garrafa de champanhe com as iniciais de Meghan e Harry no rótulo custa 18 libras (90 reais). Enquanto um prato comemorativo oficial pesa no bolso 49 libras (250 reais).

Na Piccadilly Circus, ponto turístico e de boas opções de compras em Londres, uma grande loja de souvenirs comemora o casamento antes – e espera celebrar ainda mais depois. “O movimento aumentou em 20% essa semana por causa dos artigos do casamento” diz o gerente Nassim Afzle, 24 anos. “Esperamos dobrar o resultado na semana seguinte, quando chegam os souvenirs com imagens do casamento.” Segundo ele, ninguém sai da loja sem pelo menos uma ímã magnético temático com os rostos de Meghan e Harry.

