Oswaldo Vecchione, um dos fundadores da banda Made in Brazil, sofre AVC

O vocalista, baixista e um dos fundadores da banda Made in Brazil, Oswaldo Veccione, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na manhã deste domingo, 12. A informação foi confirmada por sua esposa, Solange Blessa, em uma postagem no Facebook. “Nosso Rei do Rock teve um AVC hoje de manhã”, diz um trecho do comunicado, sem dar mais explicações sobre o estado de saúde do músico de 72 anos.

O Made in Brazil é uma das primeiras bandas de rock do país, fundada em 1968 no bairro da Pompeia, em São Paulo. Trata-se também de um dos grupos mais antigos ainda em atividade no país. Vecchione é o único membro que se manteve nela durante todas as formações. E foram muitas: mais de 200, fato que a incluiu no Guinness Book como banda que mais teve formações diferentes em sua história.

Um de seus maiores sucessos foi a faixa Pauliceia Desvairada, lançada em 1978, que faz uma homenagem ao poeta Mario de Andrade. O último álbum de estúdio do grupo foi lançado em 2008 e batizado com o sugestivo nome de Rock de Verdade! O grupo continuava na estrada fazendo shows em pequenos clubes do Brasil.

