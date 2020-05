Oscar pode ser adiado devido à pandemia, diz revista americana

A cerimônia do Oscar de 2021 pode ser adiada devido às interrupções em Hollywood provocadas pela pandemia do novo coronavírus, reportou a revista americana Variety nesta terça-feira, 19. A grande noite da indústria cinematográfica está marcada para 28 de fevereiro. Com os cinemas fechados, os sucessos de bilheteria adiados e as produções interrompidas, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi obrigada a fazer mudanças significativas nas regras.

Uma das várias fontes anônimas disse à Variety que é “provável” que a cerimônia seja adiada. Não houve, no entanto, nenhuma proposta formal ou discussão detalhada sobre a mudança ou possíveis novas datas, informou a reportagem.

ASSINE VEJA Clique e Assine

No mês passado, a Academia, considerada a principal autoridade da indústria cinematográfica em Hollywood, facilitou as regras de elegibilidade, permitindo que filmes não exibidos nas salas de cinemas, mas apenas no streaming, disputem o próximo Oscar. Na ocasião, a entidade também alertou que “ajustes adicionais às regras da Academia, requisitos de elegibilidade e programação poderiam ser necessários”. “Como anunciado anteriormente, a cerimônia do 93º Oscar está programada para ser transmitida no domingo, 28 de fevereiro de 2021, pela ABC. Quaisquer informações atualizadas sobre a programação serão divulgadas posteriormente”, afirmou o comunicado no mês passado.

Atualmente, os filmes devem ser lançados até 31 de dezembro para serem considerados no Oscar do ano seguinte, que geralmente acontece em fevereiro ou março. Não ficou claro qual o impacto, se houver, de um atraso na cerimônia sobre as regras de elegibilidade.

Continua após a publicidade

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

O Oscar encerra com chave de ouro a temporada de premiações de filmes, que começa com o Globo de Ouro, no começo de janeiro. Outras premiações ainda não anunciaram atrasos em suas cerimônias, embora muitas também tenham facilitado as regras de elegibilidade.

Tanto o Directors Guild of America quanto o Producers Guild of America disseram nesta terça-feira que os títulos de streaming seriam permitidos este ano. A cerimônia do Emmy — que reconhece o melhor da programação televisiva — ainda está agendada para setembro.

(com AFP)