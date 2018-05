Goemon

A onda do lámen, sopa japonesa com macarrão e caldos elaborados, tem seu lugar garantido na casa. Entre os tipos servidos estão os de shoyu (R$ 36,00), missô (R$ 38,00) e frutos do mar (R$ 43,50). O farto teishoku de salmão sai da cozinha com o peixe grelhado, mais conservas de pepino, nabo e ameixa, missoshiru (sopa de pasta de soja fermentada), arroz, tofu e aspargo e shimeji refogados (R$ 67,00). Nos dias úteis, monta bufê de sushis e pratos quentes (R$ 107,00 o quilo ou R$ 62,50 para comer à vontade). 105 Sudoeste, bloco C, loja 2, ☎ 3233-8441 (72 lugares). 12h/14h30 e 18h30/23h30 (sáb. almoço até 15h30; dom. só almoço). Aberto em 2001. $$

Katsu Lamen House

A fórmula deste endereço está apoiada em massa e caldo artesanais. No preparo do último, ossos e cartilagem são fervidos por até doze horas. Essa rica base líquida pode ser incorporada a macarrão, barriga de porco, pasta de peixe, broto de feijão, alga nori e cebolinha (R$ 38,00 ou R$ 23,00 a meia porção). Criação da casa, o butter lamen (R$ 33,00) leva verduras salteadas na manteiga e karaage, frango empanado e frito. Rua 25 Norte, Edifício Viviane Rinaldi, lote 2, loja 5, Águas Claras, ☎ 3084-9158 (60 lugares). 18h30/22h30 (fecha seg.). Aberto em 2015. $

Kojima

Influências de fora do Japão e boas doses de inventividade marcam o menu. Na lista de entradas, tataki poró: cubos de salmão marinados em molho cítrico com alho-poró crocante (R$ 42,00). No teppan yaki de robalo (R$ 58,00) acompanha arroz yakimeshi com salada ou legumes. Entre os doces, destaque para a sobremesa das freiras, receita que vem com biscoitos feitos pelas irmãs de um convento em Olinda, sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 18,00). 406 Sul, bloco C, loja 13, ☎ 3443-0118 (90 lugares). 12h/15h45 e 19h/0h (qui. a sáb. jantar até 0h30; dom. almoço até 16h e jantar até 23h); Felicittá Shopping, Avenida das Castanheiras, Rua 36 Norte, Águas Claras, ☎ 3436-2212 (90 lugares). 19h/0h (qui. a sáb. até 0h30; sáb. e dom. também almoço 12h/15h30). Aberto em 2009. $$$

MaYuu Sushi

A mistura de tradicional e moderno no projeto arquitetônico, com fachada de bambu e aço, traduz bem a proposta da chef e empresária Lídia Nasser para o MaYuu: unir a culinária japonesa clássica à contemporânea. O cardápio lista desde os típicos sushis (seis niguiris com salmão, camarão, atum, peixe branco, vieira e enguia custam R$ 39,90) até criações do chef. A que mescla lâminas de peixe-prego defumado e polvo sobre cama de purê de banana-da-terra e shimeji sai a R$ 79,90. Um rodízio é servido de segunda a quinta por R$ 75,90 e de sexta a domingo por R$ 82,90. Villa Mall, Avenida das Castanheiras, 1060, Águas Claras, ☎ 3382-0927 (55 lugares). 18h/0h (sex. a dom. 12h/15h30 e 18h/0h). Aberto em 2017. $$$

Nakombi

Faz jus ao nome ao apresentar uma das antigas “peruas” da Volkswagen como artigo de destaque na decoração – é de lá, espaço transformado em sushibar, que saem os pratos frios. O kombinado especial, por exemplo, tem 25 peças, entre niguiris, gunkas especiais e hotsushis (R$ 62,00). No rol das receitas quentes figuram os frutos do mar ao leite de coco servidos no maracujá e bifum (R$ 58,00) e o teppan yaki de salmão com arroz e legumes (R$ 45,00). Para fechar, tem pudim de açaí com espuma de cupuaçu (R$ 20,00). O Nakombi ainda oferece rodízio em todas as refeições (R$ 82,90 a 95,90). 404 Sul, bloco B, loja 35, ☎ 3264-6888 (118 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. almoço até 15h e jantar até 0h; seg. só jantar). Aberto em 2014. $$$

Nazo Sushibar

O rodízio faz sucesso com cerca de quarenta preparos frios e quentes (R$ 75,90 nos almoços de dias úteis e R$ 85,90 nas outras refeições). Nessa grande lista há dadinhos de tapioca com tartare de atum, espetinhos de shimeji e de frango com bacon, e o salmão sashimi nazo. Com palha de batata-doce frita, ele também integra o menu (R$ 39,00, dez peças). Na unidade do SIG, a seleção de comidas frias é apresentada numa esteira rolante. 214 Norte, bloco D, loja 1, ☎ 3033-7840 (80 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. almoço até 16h); Setor de Indústrias Gráficas, quadra 8, lote 2375, ☎ 3326-1726 (100 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. almoço até 16h). Aberto em 2012. $$$

New Koto

Se o desejo do dia é uma refeição japonesa com peixes maçaricados e makis que levam frutas, cream cheese, maionese e molhos bem adocicados, é melhor seguir outro rumo. A fórmula de sucesso do New Koto está baseada em tradição, autenticidade, respeito ao ingrediente e boa técnica. Chef e proprietário da casa, Cristiano Komiya cultiva esses valores desde cedo — seu pai, o japonês Ryozo Komiya, comandou a cozinha da embaixada de seu país natal em Brasília antes de entrar no ramo de restaurantes. Com 13 anos, Cristiano já dava expediente como office-boy no negócio da família. Quando Ryozo morreu, em 2014, ele tinha somado experiências em todas as funções da casa e era o braço-direito do pai no New Koto. Exigente, Cristiano mantém-se fiel aos fornecedores que atendem ao seu padrão de qualidade. Na compra do atum, conta com os serviços de um único vendedor, que viaja entre o Recife e Natal atrás dos melhores exemplares. O resultado desse cuidado aparece no combinado especial da casa (R$ 198,00, cinquenta peças). Ele pode ser precedido do guioza suíno (R$ 22,00) e das vieiras na manteiga com alho, sal e shimeji (R$ 42,00). Também faz sucesso o bentô executivo, com sashimi, sushi, anchova e milanesa de lombo (R$ 65,00). Para sobremesa, a mitsumame (R$ 24,00) leva frutas com ágar-ágar, sorvete de creme e doce de feijão. 212 Sul, bloco C, loja 20, ☎ 3346-9668 (54 lugares). 12h/15h e 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2009. $$$

Nikkei

Promove a reunião de sabores japoneses e peruanos no menu. Do primeiro grupo, o guioza de lombo suíno pode dar início à refeição (R$ 29,90, cinco unidades). No segundo, destaca-se o ceviche nikkei: cubos de atum, molho de tamarindo, mel, shoyu e gergelim (R$ 69,90), acompanha sashimi de avocado e chips de batata doce. Para dividir, o combinado tradicional chega à mesa com trinta peças (R$ 129,90). Ele vem servido com sashimi de salmão, de atum, de peixe branco, uramaki, niguiris de salmão, atum, kani e camarão e dois dyos. A casa também serve um rodízio que inclui sugestões do chef (R$ 79,90 nos almoços de terça a sexta e R$ 94,90 nas outras refeições). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 32, Orla da Ponte JK, ☎ 2099-2460 (160 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e dom. 12h/1h; seg. só jantar 19h/0h). Aberto em 2016. $$$

Nippon

Na 207 Sul, funciona com sistema de rodízio no almoço (R$ 78,90) e no jantar (R$ 89,90). O endereço da 403 Sul adota a mesma fórmula nos jantares de segunda a quinta e no domingo (R$ 89,90), mas também monta um bufê de preço fixo nos almoços dos dias úteis (R$ 78,90) e do sábado (R$ 83,90). Com o cardápio em mãos, pode-se optar pelo combinado nippon, que atende bem três pessoas (R$ 196,20, 50 peças), ou um teppan yaki de lagostim (R$ 89,90). 403 Sul, bloco A, lojas 20 a 28, ☎ 3224-0430 (140 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. só almoço até 16h30). 207 Sul, bloco C, loja 17, ☎ 3244-2477 (60 lugares). 12h/14h30 e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/15h e 19h/0h; dom. só almoço até 16h30). Aberto em 1981. $$$

Soho

Com bela vista para o Lago Paranoá, pode-se começar um passeio pelo cardápio com o soho maki (R$ 56,00). A receita leva salmão maçaricado, camarão empanado, cream cheese e um molho levemente picante. Na lista de principais, há combinado de cinquenta peças (R$ 199,90) e um preparo quente que mescla camarão, lula, polvo e kanikama com shimeji, brócolis e alho-poró (R$ 82,00). Em dias úteis, a casa oferece a opção de rodízio, com 26 itens do menu (R$ 79,90). Pontão do Lago Sul, QL 10, l.ote 22, Lago Sul, ☎ 3364-3979 (160 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sex. e sáb. das 12h/ 1h; dom. 12h/0h). Aberto em 2011. $$$

Tokio

Uma parte do cardápio aposta na linha fusion, integrando produtos e receitas que vão além da culinária japonesa. É o caso do gunkan de anchova negra maçaricada com shimeji e molho de maracujá (R$ 52,50, seis unidades). Sabores nipônicos tradicionais aparecem no teppan yaki de salmão e legumes (R$ 85,90, para dois). Tem opção de rodízio (R$ 79,00 a R$ 85,00). QI 17, bloco G, Edifício Fashion Park, loja 102, ☎ 3248-2009 (78 lugares). 12h/16h e 18h/0h (fecha seg.); Condomínio Solar de Brasília, quadra 2, bloco B, loja 4, área comercial, Jardim Botânico, ☎ 3427-2009 (78 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 12h/15h e 18h/0h). Aberto em 2012. $$

Yuzu-an

Na casa da chef nissei Alice Yumi a rica cozinha quente japonesa ganha um merecido destaque – sushis e sashimis não fazem parte do menu. Para iniciar a refeição, há harumaki de camarão e shimeji ao molho vinho do porto (44,90, oito unidades). Na etapa principal, os pratos à base de curry são opções seguras, como o que leva porco empanado (R$ 47,90). Para sobremesa, chiffon cake: bolo de baunilha ou chá-verde com chantilly e frutas vermelhas (R$ 24,90). Aos domingos, monta bufê (R$ 59,90 o quilo). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 1, lote 1, Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro, ☎ 99605-4500 (120 lugares). 12h/15h30 e 19h/22h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$